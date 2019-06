Les vaches et génisses de Swiss Expo feront désormais les belles dans les halles de Palexpo, à Genève (archives).

Swiss Expo, qui compte parmi les plus grands concours bovins européens, quitte Lausanne et son Centre de Congrès de Beaulieu pour s'installer dès 2020 à Palexpo Genève. La manifestation se tiendra du 15 au 18 janvier.

Ce déménagement a été annoncé mercredi par Palexpo SA. A Genève, la 24e édition de Swiss Expo pourra disposer de 27'000 m2 de surface. Quelque 130 exposants et 400 éleveurs sont attendus. Plus de 1000 vaches et génisses vont être présentées. En 2019, à Lausanne, la manifestation avait attiré 24'000 visiteurs.

Outre le concours bovin, Swiss Expo est aussi un salon agrotechnique destiné aux professionnels de la branche. Avant d'élire domicile à Lausanne, la manifestation se tenait à ses débuts à la Chaux-de-Fonds. Selon Palexpo, cette relocalisation à Genève va offrir à Swiss Expo "de nouvelles perspectives de développement".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin