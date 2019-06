Presque plus rien ne s'oppose désormais à la fusion entre les communes bernoise de Clavaleyres et fribourgeoise de Morat (archives).

La fusion entre Clavaleyres (BE) et Morat (FR) franchit une nouvelle étape. Le Grand Conseil bernois a avalisé mercredi à son tour le transfert de la petite commune bernoise vers le canton de Fribourg. Une votation interviendra le 9 février 2020 à Fribourg et à Berne.

Les députés bernois ont accepté le concordat de changement territorial par 133 voix contre cinq, sans abstention. Le transfert ne souffrait pas d'opposition au sein des groupes du législatif. La conseillère d'Etat socialiste Evi Allemann, en charge de la justice et des affaires communales, a rappelé que la modification répondait au souhait de Clavaleyres.

Pour rappel, le Grand Conseil fribourgeois avait accepté à l'unanimité le décret approuvant la fusion de Clavaleyres (46 habitants) et de Morat (près de 8300 habitants) le 24 mai. Si tout se passe comme prévu, l'opération sera effective au début de 2021. Outre l'aval populaire des deux cantons, les Chambres fédérales devront ensuite donner le leur.

Long processus

Le vote du Grand Conseil bernois constitue une nouvelle étape d'un processus engagé en 2013. Du point de vue fribourgeois, l'arrivée de Clavaleyres en son sein est la première modification territoriale depuis 1807. Une feuille de route avait été signée par les deux gouvernements en 2016.

Dans la foulée, chaque canton avait adopté des lois relatives à la fusion de Clavaleyres avec Morat. Plus récemment, les citoyens des deux communes concernées ont accepté en votation populaire la convention intercommunale de fusion le 23 septembre dernier, à de très larges majorités.

Caractère exceptionnel

En mars, les gouvernements bernois et fribourgeois ont signé le concordat intercantonal sur la modification du territoire de leurs deux cantons, concordat que leurs parlements devaient ratifier. C'est désormais chose faite.

Le concordat confie encore aux deux exécutifs la compétence d'élaborer des conventions pour régler les questions laissées en suspens. Le caractère exceptionnel du projet laisse envisager que de nouvelles questions se poseront au fur et à mesure de la mise en oeuvre de la fusion des communes de Morat et Clavaleyres.

La dernière modification comparable en Suisse remonte à 1996. La commune de Vellerat passait alors du canton de Berne au canton du Jura, mais sans fusion de communes.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin