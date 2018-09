Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 septembre 2018 22:56 20. septembre 2018 - 22:56

Le Grand Conseil genevois a décidé jeudi soir, à huis clos et à bulletins secrets, de lever l'immunité de Pierre Maudet. Ce vote permet au Ministère public de poursuivre le conseiller d'Etat pour avoir accepté un avantage lors de son voyage à Abu Dhabi, en 2015.

A Genève, le Ministère public va pouvoir poursuivre Pierre Maudet pour acceptation d'un avantage lors de son voyage à Abu Dhabi, en 2015. Le Grand Conseil a levé jeudi soir, lors d'une séance à huis clos, l'immunité du conseiller d'Etat.

Cette décision est inédite à Genève pour un conseiller d'Etat en fonction. Tous les partis veulent que la lumière soit faite sur cette affaire qui secoue la République. La commission législative du Parlement avait préavisé favorablement la demande du Ministère public, rendue publique le 30 août.

Pierre Maudet lui-même demandait cette levée. Il pourra désormais avoir accès au dossier de la justice. Son avocat, Grégoire Mangeat, a déjà indiqué que le conseiller d'Etat souhaite pouvoir collaborer pleinement à l'établissement de l'entier des faits et qu'il demande à être entendu rapidement. Le magistrat a admis publiquement n'avoir pas dit toute la vérité.

Départements réorganisés

Depuis, le gouvernement a revu son organisation. Pierre Maudet a perdu provisoirement plusieurs tâches, dont la présidence, la police et l'aéroport. Ses collègues déplorent le fait qu'il leur a donné des informations erronées à plusieurs reprises et qu'il a violé les règles du Conseil d'Etat en matière de procédure protocolaire et de non-acceptation de cadeaux.

Le principal intéressé n'était pas présent à la séance de jeudi. Il participait à une réunion de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police à Zoug qu'il préside depuis le mois d'avril. La conférence devrait communiquer vendredi sur un éventuel remplacement de la présidence, au vu de la procédure judiciaire en cours.

Neuer Inhalt Horizontal Line