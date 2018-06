Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 juin 2018 17:39 18. juin 2018 - 17:39

"Tous des oiseaux", une pièce autour de l'identité et du conflit israélo-palestinien a remporté le prestigieux Grand Prix de la critique remis lundi à Paris. Cette pièce du metteur en scène d'origine libanaise Wajdi Mouawad dure près de quatre heures.

La pièce est jouée en arabe, hébreu, anglais et allemand. Elle est à la fois une fresque historique et raconte l'histoire intime d'une famille juive, prenant à bras le corps les déchirures d'aujourd'hui. Présentée au théâtre parisien de la Colline que dirige Wajdi Mouawad, elle a reçu également le prix de la meilleure création d'éléments scéniques.

Le prix du meilleur spectacle créé en province revient à "Saïgon" de Caroline Guiela Nguyen. C'est une pièce événement du festival d'Avignon 2017, sur des récits d'exilés vietnamiens des première et deuxième générations.

"Tristesses" remporte le prix du meilleur spectacle étranger. La metteure en scène belge Anne-Cécile Vandalem raconte à la manière d'un polar scandinave la prise de pouvoir cynique d'une dirigeante d'extrême droite au Danemark. Elle

Le comédien Benjamin Lavernhe reçoit le prix du meilleur comédien pour "Les Fourberies de Scapin", mise en scène par Denis Podalydès (Comédie-Française). Sa prestation a été qualifiée d'"époustouflante" par la presse. Révélé sur grand écran dans "Le sens de la fête", il était en lice cette année pour le César du meilleur espoir masculin et pour le Molière du meilleur acteur dans le théâtre public.

Côté actrice, Anouk Grinberg a été récompensée pour son interprétation dans "Un mois à la campagne" d'Ivan Tourgueniev, mis en scène par Alain Françon. La presse avait salué son incarnation "subtile" du personnage de Natalia Petrovna, épouse frustrée.

"Les ondes magnétiques"

"Les ondes magnétiques", une comédie signée David Lescot sur les radios libres dans la France des années 80, reçoit le prix de la meilleure création d'une pièce en langue française. Quant au prix du meilleur spectacle privé, il couronne "Seasonal Affective Disorder", une histoire d'amour transgressive signée Lola Molina.

En musique, le Grand Prix va à l'opéra comique de Daniel-François Esprit Auber, "Le Domino Noir" (direction musicale, Patrick Davin). Et en danse, "Finding now" d'Andrew Skeels, basé à Montréal, et "Crowd" de la Française Gisèle Vienne se partagent le grand prix, tandis que les danseurs de la "Shechter II", compagnie junior du chorégraphe israélien Hofesh Shechter, ont été sacré meilleurs interprètes.

Les prix sont décernés par l'association professionnelle de la critique de théâtre, de musique et de danse, qui regroupe 140 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, française et étrangère.

