Le Grison souffre d'une forte quinte de toux

Dario Cologna ne sera pas au départ de la dernière étape du Tour de ski dimanche (14h45). Le Grison a décidé de faire l'impasse sur la montée de l'Alpe Cermis pour des raisons de santé.

Après le 15 km classique de samedi terminé à la 24e place, Cologna a souffert d'une quinte de toux irritante, un symptôme récurrent pour le quadruple champion olympique. Le médecin de l'équipe de Suisse Patrik Noack a affirmé avoir été "supris d'une si forte toux. C'était inattendu."

Le quadruple champion olympique était à la peine sur ce Tour de ski, pointant à la 12e place avec près de 4 minutes d'écart sur le leader Johannes Klaebo. Il doit maintenant récupérer et se concentrer sur la préparation des championnats du monde de Seefeld à la mi-février. "Il reste encore quelques courses cet hiver et les plus gros objectifs de la saison sont encore à venir, a déclaré Cologna dimanche. Il est donc logique que je ne dispute pas la dernière étape, même si c'est difficile pour moi."

