Le Groupe E adapte son organisation au niveau de ses directions, en créant deux nouvelles unités. La mesure intervient dans le sillage de l'annonce en début d'année du départ du directeur général de l'entreprise énergétique fribourgeoise Dominique Gachoud.

La réorganisation n'a pas de conséquence sur le plan du personnel, chaque collaborateur retrouvant un poste, a indiqué mardi le Groupe E. A compter du 1er janvier, le nombre de directions opérationnelles passera de sept à cinq et la direction générale comptera dix membres, précise le communiqué.

Les deux secteurs créés réunissent, d'une part, toutes les activités en lien avec les nouvelles technologies et l'innovation, la gestion de grands projets et de l'immobilier ainsi que, d'autre part, les techniques du bâtiment et les infrastructures routières et ferroviaires.

Nouveau patron

La seconde unité reprend en son sein les activités de Groupe E Connect, Groupe E Entretec et Groupe E Plus. La réorganisation, qui vise à poursuivre l'amélioration du service à la clientèle, sera conduite par le futur directeur général de l'entreprise, Jacques Mauron.

Pour rappel, ce dernier succédera le 1er novembre à Dominique Gachoud. L'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie portant sur les années 2019-2023.

