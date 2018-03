Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 février 2010 07:31 04. février 2010 - 07:31

Zurich - Le groupe d'assurances et de services financiers Zurich a vu son bénéfice net croître de 6% l'an dernier à 3,4 milliards de francs. Au niveau opérationnel, il a dégagé un résultat en hausse de 8% à 5,59 milliards.

La performance est conforme aux attentes des analystes. Martin Senn, patron de Zurich Financial Services Group (Zurich), a souligné que l'assureur présentait au terme de l'exercice écoulé l'un des plus forts bilan de son histoire.

Les primes encaissées dans l'assurance dommage ont toutefois reculé de 8% sur un an pour s'inscrire à 36,2 milliards de francs. Les actionnaires profiteront de l'amélioration de la rentabilité du groupe en percevant au titre de l'année 2009 un dividende de 16 francs par action, soit 45% de plus qu'il y a un an.

