Les matchs à huis clos seront plus faciles à arbitrer. Daniel Siebert, arbitre de Bundesliga, considère en effet que sa corporation profitera de l'absence de bruit dans le stade.

"On entend le contact des pieds, des tibias contre tibias ou la semelle sur la semelle, explique Siebert. Cela fait du bruit. Et en tant qu'arbitre, j'ai une oreille qui est entraînée pour déceler quel contact est irrégulier et lequel intervient dans un duel équitable." Siebert a déjà arbitre deux rencontres sans public cette saison.

