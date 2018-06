Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 juin 2018 11:48 15. juin 2018 - 11:48

Le Parlement japonais a adopté vendredi à l'unanimité une loi destinée à lutter contre la pollution des océans par les microplastiques. Mais ce texte n'est assorti d'aucune sanction envers les contrevenants.

L'association de l'industrie cosmétique japonaise a commencé à déconseiller à ses membres l'usage de microplastiques dans leurs produits et les principaux fabricants ont cessé de recourir à ces billes, a indiqué le gouvernement japonais. Une étude de 150 gels nettoyants pour le visage et le corps menée en 2016 montrait que deux produits utilisaient des microbilles de plastique.

Ces billes ainsi que des particules issues de sacs, gobelets et autres objets désagrégés par le soleil et l'eau de mer envahissent les océans. Des micro-algues et organismes se fixent sur ces petits morceaux de plastique et leur odeur attise l'appétit des poissons, introduisant ces produits chimiques dans la chaîne alimentaire.

Dans le nord de l'Océan Pacifique, un "continent de plastique" fait d'une accumulation de ces particules s'étend ainsi sur une surface équivalente à trois fois la France, d'après une étude récente.

Même si le Japon et d'autres tentent de maîtriser la chaîne du plastique de bout en bout, environ huit millions de tonnes de détritus en plastique sont déversés chaque année dans les océans du monde, l'équivalent d'un camion à ordures de plastique vidé dans la mer toutes les minutes.

Lors du sommet du G7 qui s'est tenu début juin au Canada, le Japon et les Etats-Unis ont refusé de signer un texte comportant des objectifs chiffrés contre la pollution plastique des océans. Le Canada, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et Italie, ainsi que l'Union européenne ont souscrit à cet objectif. Le but est d'augmenter le pourcentage des plastiques recyclés à travers le monde pour arriver à 100% d'ici 2040.

