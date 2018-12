Le japonais NEC s'offre le danois KMD

L'opération devrait être bouclée en février, a indiqué jeudi NEC. Le groupe nippon veut de la sorte renforcer sa présence en Europe dans le but de doper ses revenus à l'étranger, en visant en particulier la clientèle importante que représentent les administrations (archives).

Le groupe de matériel de télécoms et informatique japonais NEC a acquis pour 138 milliards de yens (1,2 milliard de francs) la société danoise KMD Holdings . L'entreprise fournit des prestations techniques à une large base de clients institutionnels dans son pays.

L'opération devrait être bouclée en février, a indiqué jeudi NEC dans un communiqué. Le groupe nippon veut de la sorte renforcer sa présence en Europe dans le but de doper ses revenus à l'étranger, en visant en particulier la clientèle importante que représentent les administrations.

Les autorités locales constituent plus de la moitié des clients de KMD. "La numérisation des fonctions gouvernementales dans l'Union européenne a débuté en 2000 et est devenue pleinement effective en 2010, le Danemark et la Grande-Bretagne en étant à l'avant-garde", indique NEC, pour justifier son choix.

KMD compte 3200 salariés et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 780 millions d'euros.

