Intitulée "Paysage vespéral avec couple de personnages" (1518–1520), l'oeuvre constitue "l'un des témoignages les plus importants des débuts de la peinture de paysage", selon le Kunsthaus.

Le Kunsthaus de Zurich a reçu un tableau majeur de Tiziano Vecellio, dit le Titien (1488–1576). Le musée des beaux-arts est le seul en Suisse à posséder une oeuvre du peintre et graveur vénitien.

Intitulée "Paysage vespéral avec couple de personnages" (1518–1520), l'oeuvre représente un paysage au soleil couchant. On y voit une femme et un chevalier tenant un luth et, en arrière-plan, un village en bord de mer.

La toile constitue "l'un des témoignages les plus importants des débuts de la peinture de paysage", toléré pendant longtemps comme simple arrière-plan de scènes religieuses ou mythologiques, a communiqué jeudi le Kunsthaus. Le paysage devient pour la première fois le thème principal de la peinture au début du 16e siècle.

Origine attestée

Non signé, le tableau a été exposé pour la dernière fois en 2001 au musée des beaux-arts de Vienne. Sa présence est attestée en Angleterre de 1821 à 1956, et les chercheurs l'ont authentifié comme une oeuvre peinte de la main du Titien.

Le don provient de la fondation zurichoise Dr. Joseph Scholz, qui soutient le Kunsthaus depuis 2007 en acquérant des tableaux de maîtres anciens pour sa collection. Le Titien est visible dès à présent.

