Ce contenu a été publié le 19 octobre 2018 15:13 19. octobre 2018 - 15:13

Une nouvelle exposition met en lumière la fascination du peintre suisse Johann Heinrich Füssli pour le théâtre et la littérature. La présentation intitulée "Drame et théâtre" est à voir de samedi jusqu'au 10 février 2019 au Kunstmuseum de Bâle.

Peintre et éditeur, Johann Heinrich Füssli est né en 1741 à Zurich et mort en 1825 à Londres. Le "wild swiss", comme le surnommaient les Britanniques, avait une passion pour la mythologie, l'Histoire et l'oeuvre de John Milton et de William Shakespeare, souligne les organisateurs.

L'exposition bâloise rassemble environ 70 de ses peintures, dont une version du célèbre "Nightmare" (Cauchemar) provenant d'une collection privée bâloise. Des institutions aussi prestigieuses que la Tate London, le Louvre ou le Metropolitan Museum de New York ont également prêté des tableaux.

