Ce contenu a été publié le 24 septembre 2018 12:10 24. septembre 2018 - 12:10

Le Labour a relégué la possibilité d'un second référendum sur le Brexit au rang d'option possible. Le parti préconise plutôt des élections générales si le Parlement rejette le résultat des négociations avec l'UE, dans un texte rédigé à son congrès de Liverpool.

Et ce référendum porterait uniquement sur le contenu de l'accord issu des négociations, et non sur la possibilité d'annuler le résultat du référendum de juin 2016, qui a décidé avec 52% des voix la sortie de l'UE, fixée au 29 mars 2019.

Dimanche soir, des délégués du principal parti d'opposition britannique et des responsables syndicaux se sont réunis pendant cinq heures pour s'accorder sur ce texte, qui sera soumis au vote des militants mardi.

"Des élections législatives devraient être organisée si l'accord (issu des négociations sur le Brexit) était rejeté par le Parlement", a expliqué un porte-parole du Labour à l'AFP. "Et s'il n'y a pas d'élections, le Labour doit soutenir toutes les options restant sur la table, dont militer pour un vote public", a-t-il poursuivi.

Choix des militants

"Il s'agit de respecter le résultat du référendum mais si l'accord (conclu entre Londres et Bruxelles), n'est pas acceptable pour le Parlement, nous devrions avoir des élections ou garder la possibilité d'un vote populaire sur l'accord", a déclaré lundi à la BBC John McDonnell, chargé des questions financières au sein du Labour.

Ce second référendum poserait la question de savoir "si vous acceptez ou non l'accord ou si vous renvoyez les gens à la table des négociations pour arriver à un accord convenable", a-t-il précisé. Mais "une élection constituerait le véritable vote populaire, a estimé John McDonnell sur ITV.

Des milliers de personnes favorables à l'organisation d'un "vote populaire" ont défilé dans les rues de Liverpool dimanche, estimant qu'"il n'est pas trop tard" pour renverser les résultats du référendum de juin 2016. Plus favorable à des élections qu'à un second référendum, le leader du parti, Jeremy Corbyn a cependant assuré qu'il respecterait le choix des militants.

