On est en train de fumer le calumet de la paix entre Wengen et Swiss Ski. La Fédération a décidé de retirer sa demande auprès de la FIS de remplacer Wengen dans le calendrier du Cirque blanc.

Le don de 300'000 francs du mécène Jörg Moser en faveur des courses organisées par la station de l'Oberland et les signes positifs reçus ces derniers jours des milieux politiques ont conduit Swiss Ski à jouer la carte de l'apaisement dans cette affaire qui a secoué le microcosme de ski suisse. Et qui a remis en question les courses les plus prestigieuses du pays.

Ce jeudi, une rencontre entre la Ministre des sports Viola Amherd, le président de Swiss Ski Urs Lehmann et le patron des courses de Wengen Urs Näplin devrait permettre de faire un pas supplémentaire entre les différentes parties. Swiss Ski n'entend pas assumer une trop grande partie du déficit structurel des courses du Lauberhorn. La Fédération a voulu provoquer un électrochoc avec son annonce de ne pas inscrire le Lauberhorn au calendrier de la Coupe du monde 2021/2022.

