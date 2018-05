Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Tampa Bay n'est plus qu'à une victoire de la finale de la Coupe Stanley. Le Lightning s'est imposé 3-2 contre Washington et mène 3 succès à 2 dans cette série.

Il peut se qualifier dès lundi, lors de l'Acte VI dans la capitale.

Jusqu'à présent, aucune des deux équipes n'avait gagné à domicile dans cette finale de la Conférence Est. Ce succès acquis samedi chez elle par la franchise floridienne pourrait donc bien signifier le "break" décisif.

Tampa, en pleine "bourre", a remporté son troisième succès d'affilée et a ouvert la marque après 19 secondes de jeu déjà, par Cérdric Paquette. Ondrej Palat (10e) et Ryan Callahan (21e) ont rapidement porté le score à 3-0. Evgeny Kuznetsov (25e) et Alexander Ovechkin (59e) n'ont pu que limiter les dégâts.

"Nous sommes solidaires sur la glace et en dehors. C'est la recette de notre succès", s'est félicité l'ailier Chris Kunitz. Ce dernier, à 38 ans, espère bien réussir le hat-trick, lui qui reste sur deux finales de Coupe Stanley gagnées sous les couleurs de Pittsburgh.

Le vainqueur jouera en finale contre le gagnant du duel entre les Vegas Golden Knights de Luca Sbisa et les Winnipeg Jets. Las Vegas mène trois victoires à une.

