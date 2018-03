Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 février 2018 14:13 24. février 2018 - 14:13

La policière a été prise en tenaille entre deux voitures et grièvement blessée (photo prétexte).

Une policière a été grièvement blessée aux jambes lors d'une intervention au Locle (NE) dans la nuit de vendredi à samedi. Elle a été coincée entre deux voitures, a annoncé la police cantonale neuchâteloise.

Peu après minuit, une patrouille de gendarmerie contrôlait une personne en ville. Une voiture a soudainement surgi dans le dos des agents et violemment percuté une policière. Celle-ci s'est trouvée prise en tenaille entre la voiture de patrouille et le véhicule en cause.

La victime, âgée de 38 ans, a été transportée à l'hôpital de Neuchâtel puis héliportée à celui de l'Ile à Berne. La conductrice de la voiture a été immédiatement arrêtée.

