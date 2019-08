Le Lausanne-Sport a remporté sa deuxième victoire consécutive. Les Vaudois ont lourdement battu 6-0 Winterthour lors de la 3e journée de Challenge League samedi.

Comme la semaine passée contre Chiasso (3-0), l'équipe de Giorgio Contini a fait parler sa force offensive. Face aux Zurichois, Lausanne en a planté six avec six buteurs différents. Per-Egil Flo a ouvert le score, avant que Aldin Türkes, Maxime Dominguez, Andi Zeqiri, Joel Geissmann et Alexandre Pasche aillent également de leur but.

Au classement, le LS est deuxième, à deux points de Grasshopper qui a fait le plein sur les trois premiers matchs.

