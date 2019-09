Le London Stock Exchange a rejeté l'offre de rachat "non sollicitée" de la Bourse de Hong Kong, dévoilée deux jours plus tôt et portant sur près de 32 milliards de livres (archives).

Le London Stock Exchange (LSE) a rejeté vendredi l'offre de rachat "non sollicitée" de la Bourse de Hong Kong, dévoilée deux jours plus tôt et portant sur près de 32 milliards de livres (39,3 milliards de francs), d'après un communiqué.

"Le conseil d'administration voit des problèmes fondamentaux sur certains aspects clés de cette proposition conditionnelle: la stratégie, faisabilité (...) et valorisation. Par conséquent, il rejette à l'unanimité cette proposition et vu ses défauts fondamentaux, ne voit aucun mérite dans la poursuite" de discussions, explique-t-il.

Il précise avoir envoyé une lettre au Hong Kong Stock Exchange pour expliquer les raisons de ce rejet.

Le LSE a de nouveau répété qu'il restait "engagé et continue à faire de bons progrès dans la proposition d'acquérir Refinitiv", fournisseur de données financières, pour 27 milliards de dollars.

"Les processus d'obtention des autorisations réglementaires sont en cours et une circulaire devrait être envoyée aux actionnaires du LSE en novembre pour leur demander de valider la transaction", qui devrait comme prévu "être finalisée au deuxième semestre 2020", conclut le LSE dans son communiqué.

Fleuron britannique

Le Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) n'avait d'ailleurs pas caché qu'il cherchait à faire dérailler cette fusion et avait conditionné son offre à l'abandon des discussions avec Refinitiv.

Le HKEX avait mis en avant qu'un rapprochement créerait un groupe avec "une assise mondiale, des actifs diversifiés, idéalement positionné pour profiter de l'évolution du paysage macroéconomique", et créer une liaison entre les marchés de l'est et de l'ouest.

En vain. Le rachat d'un fleuron britannique comme la Bourse de Londres, outre la fusion en cours avec Refinitiv, se serait heurtée à de nombreux obstacles politiques, réglementaires et stratégiques.

"Le London Stock Exchange a une place cruciale dans le système financier" du Royaume-Uni, avait ainsi fait valoir jeudi un porte-parole du gouvernement britannique. Sans compter qu'un rapprochement avec la Bourse de Hong Kong au moment où l'ex-colonie britannique est secouée par une vague de contestation aurait pu être vue d'un mauvais oeil.

L'action du LSE réagissait peu au rejet de l'offre de Hong Kong et gagnait 1,63% à 7.370,00 pence dans un marché à l'équilibre.

