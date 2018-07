Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

11 juillet 2018

Les ventes de véhicules électriques et hybrides en Chine ont enregistré une forte croissance en juin et sur le premier semestre 2018 (archives).

Les ventes de voitures neuves en Chine ont augmenté de 4,8% en juin sur un an pour atteindre 2,27 millions de véhicules, toujours soutenues par une solide demande, selon les données publiées mercredi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).

Sur l'ensemble du premier semestre, le marché affiche une progression de 5,6% par rapport aux six premiers mois de 2017, à 14,1 millions de véhicules.

La hausse de juin fait suite à des gains de 9,6% en mai et de 11,5% en avril. Les ventes automobiles en Chine confirment ainsi leur rebond depuis leur baisse de 11,1% en février.

La CAAM prévoit pour le moment une croissance de 3% du premier marché automobile mondial cette année, un chiffre du même ordre de celui de 2017 mais loin de la hausse de 13,7% enregistrée en 2016.

Les ventes de véhicules dits à énergie nouvelle (NEV), catégorie qui englobe les voitures électriques et hybrides, ont bondi de 42,9% en juin sur un an et de 111,6% au premier semestre, a ajouté la CAAM.

