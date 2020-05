Le meeting Weltklasse de Zurich prévu du 9 au 11 septembre est annulé. Il aurait dû constituer le meeting final de la Ligue de Diamant 2020.

La raison tient dans l'incertitude qui subsiste pour l'organisation de grands événements en Suisse après la pandémie du coronavirus.

Bien sûr, le Conseil fédéral aura peut-être, d'ici le mois de septembre, assoupli les restrictions interdisant les rassemblements de plus de 1000 personnes. Les organisateurs du Weltklasse n'ont pas voulu attendre une éventuelle décision de l'Exécutif. Ils estiment qu'il n'était pas réaliste penser organiser une grande manifestation à cette époque et qu'une annulation précoce apportait de la clarté pour tout le monde.

Le meeting Weltklasse devait mettre un terme à la Ligue de Diamant avec des courses et des concours répartis sur trois jours. Vingt-quatre épreuves devaient être disputées au Letzigrund et aux alentours.

Zurich organisera les finales de la Ligue de Diamant en 2021 et également désormais en 2022.

Pas de Ligue de Diamant avant la mi-août

Aucun meeting de la Ligue de diamant, dont le coup d'envoi devait être donné le 17 avril à Doha (Qatar), ne pourra ainsi se dérouler avant la mi-août et chaque organisateur aura toute la latitude pour adapter son programme et la forme de ses compétitions, a annoncé mardi la Ligue dans un communiqué.

"La Ligue de diamant 2020 ne sera pas une série d'événements structurés menant à une finale, comme c'était habituellement le cas. En raison des actuels écarts dans l'entraînement et les possibilités de voyager, il est impossible d'assurer des règles du jeu et un système de qualification équitables en 2020. Les athlètes ne gagneront donc pas de points en Ligue de diamant cette saison et il n'y aura pas une seule finale à 24 disciplines à Zurich comme prévu initialement. Chaque organisateur de réunion examinera et annoncera le format de sa compétition et les disciplines incluses deux mois avant la manifestation afin de pouvoir travailler avec les conditions en vigueur fixées par son gouvernement", a précisé la Ligue de diamant.

Trois réunions sont purement et simplement annulées: Rabat (le 31 mai), Londres (4 juillet) et la finale de Zurich (9-11 septembre) et le circuit devrait débuter le 14 août à Monaco, suivi des meetings de Gateshead (16 août) et de Stockholm (23 août).

D'autres meetings ont été reportés à septembre: Lausanne (le 2), Bruxelles (le 4), Paris (le 6), Rome/Naples (le 17) et Shanghai (le 19). Suivront, en octobre, Eugene (le 4), Doha (le 9) et un meeting en Chine (le 17), dans un lieu encore à déterminer.

Le meeting Ligue de diamant d'Oslo, qui aura lieu le 11 juin, a lui d'ores et déjà modifié son format pour se rapprocher d'une exhibition.

