Les Suisses peuvent souffler: des orages ont mis fin à la canicule dans la nuit de lundi à mardi. Une pluie d'éclairs est tombée sur tout le pays et des orages ont causé quelques dégâts ponctuels en Suisse orientale.

Tandis que les températures ont clairement baissé mardi, le Tessin a toutefois connu son 9e jour de canicule. A Chiasso, le thermomètre est grimpé à 32,2 degrés. Sion a aussi enregistré une température supérieure à 30 degrés, avec 30,5. Au nord des Alpes, les températures ont oscillé entre 26 et 29 degrés, selon SRF Meteo.

Lundi soir, le ciel s'est zébré d'éclairs à 35'000 reprises, selon Meteonews. Quant à la pluie, elle est tombée en abondance ponctuellement, dans certaines régions de montagne et dans l'est de la Suisse.

La foudre s'est abattue mardi matin sur la cheminée d’une maison à Seengen (AG). De la fumée s'est ensuite élevée du toit. Les dégâts matériels sont estimés à environ 50'000 francs. Personne n'a été blessé.

Grêle: dégâts pour un million de francs

L'Oberland bernois, entre Thoune et Interlaken, ainsi que certaines régions de Suisse occidentale ont particulièrement souffert de la grêle. De nombreuses voitures ont été endommagées tandis que La Mobilière a reçu 250 déclarations de sinistres mardi soir. Rien que pour cette assurance, le montant des dommages devrait atteindre le million de francs.

Avec 60 millimètres de pluie, c'est le Hörnli dans le canton de Zurich qui a reçu le plus de précipitations. Cham (ZG) a suivi avec 47 millimètres, Wädenswil (ZH) et Gersau (SZ) avec 46 millimètres, Niederuzwil (SG) avec 44 millimètres et Grono (GR) avec 43 millimètres.

Dans la nuit, les pompiers de la région de Sirnach (TG) et Kreuzlingen (TG) ont été mobilisés une douzaine de fois pour vider des caves inondées. L'autoroute A1 près de Wil (SG) a été brièvement inondée vers 01h00 à cause d'un ruissellement d'eau.

