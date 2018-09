Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

14 septembre 2018

Le Suisse Christoph Marthaler a reçu le prix international Ibsen. Le metteur en scène de 66 ans a reçu vendredi à Oslo ce prix d'une valeur d'environ 292'000 francs.

"Il a développé un langage scénique unique qui ouvre la voie à de nouvelles connaissances sur les relations interpersonnelles", a déclaré Per Boye Hansen, président du jury du Prix international Ibsen.

Pour le jury, M. Marthaler a considérablement contribué au développement du théâtre comme forme d'art. Le Suisse a principalement travaillé dans des théâtres et des opéras dans son pays natal, mais également en Allemagne et en Autriche.

Le prix international Ibsen, financé par l'Etat norvégien, est considéré comme l'un des prix de théâtre les plus prestigieux au monde. Parmi les précédents lauréats figurent la metteuse en scène française Ariane Mnouchkine, des auteurs tels que Jon Fosse et Peter Handke ainsi que le compositeur et metteur en scène allemand Heiner Goebbels.

