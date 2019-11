Au pouvoir depuis 2006, Evo Morales, 60 ans, a annoncé dimanche sa démission après avoir perdu le soutien de l'armée et de la police et au terme de trois semaines de protestations dans son pays qui ont fait trois morts et 383 blessés. Il a été suivi par des hauts responsables de son gouvernement.

KEYSTONE/AP/JUAN KARITA

(sda-ats)