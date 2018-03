Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 mai 2012 11:20 01. mai 2012 - 11:20

Les processus d'adhésion du Monténégro et du Samoa à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont terminés. Le directeur général de l'OMC Pascal Lamy a salué l'accession de deux nouveaux pays à l'organisation, désormais composée de 155 membres.

"Le chapitre de l'accession est désormais clos et la voie est grande ouverte pour les nouveaux membres. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec le Monténégro et le Samoa pour les aider à devenir des membres actifs et à part entière du système commercial multilatéral", a déclaré le directeur général de l'OMC Pascal Lamy.

Le 29 avril, l'OMC a accueilli le Monténégro en tant que son 154ème membre. Le 10 mai, elle accueillera le Samoa comme 155ème pays membre, a précisé mardi l'organisation sur son site internet.

Le Monténégro avait présenté sa demande d'adhésion le 10 décembre 2004. Le 30 mars dernier, le pays a informé l'OMC qu'il avait accepté l'ensemble des textes relatifs à son accession, concluant ainsi la dernière étape du processus.

Bientôt la Russie

Le Samoa a présenté sa demande d'adhésion à l'OMC le 15 avril 1998. Le 10 avril dernier, l'île du Pacifique a informé l'OMC qu'il avait également accepté l'ensemble des textes.

L'adhésion de la Russie a aussi été acceptée lors de la conférence ministérielle en décembre, après 18 ans de négociations. Elle devrait devenir le 156e pays membre, lorsque Moscou aura procédé à la ratification des accords par la Douma.

Celle-ci pourrait avoir lieu en mai ou en juin. Conformément aux règles de l'OMC, un pays devient membre 30 jours après avoir achevé les procédures nationales de ratification.

Neuer Inhalt Horizontal Line