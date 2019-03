Montreux Comedy s'exporte en Côte d'Ivoire: Grégoire Furrer, fondateur et directeur de la manifestation vaudoise (archives).

Le Montreux Comedy lance un festival de l'humour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, "Africa Comedy" qui aura lieu du 20 au 22 mars. Avant l'Afrique francophone, c'est dans la partie anglophone que se tiendra le Johannesburg International Comedy Festival.

"Cela fait dix ans que je dis que l'humour est international, aujourd'hui c'est plus vrai que jamais et c'est dans cette perspective que nous partons en Afrique", déclare Grégoire Furrer, fondateur et directeur du Montreux Comedy.

Grâce à une chaîne YouTube et une page Facebook, le gala international pourra être retransmis dans le monde entier, note le communiqué. Aujourd'hui, plus de la moitié des gens parlant français sont en Afrique, un élément que souligne l'édition 2019 de la Semaine de la Francophonie (14-24 mars).

Le festival en Afrique du Sud est organisée depuis 2015 en association avec Montreux Comedy. Plus de 50 artistes se produiront à Johannesburg, dont le Suisse Thomas Wiesel.

