Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge revoit ses besoins largement à la hausse pour faire face à la pandémie sur le long terme. Il a appelé jeudi à Genève à 3,1 milliards de francs.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) mais aussi la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et ses 192 membres souhaitent à la fois étendre leur aide d'urgence et l'assistance face aux conséquences économiques à plus long terme. Il y a deux mois, les mêmes acteurs avaient demandé 800 millions de francs.

Dans les pays déjà confrontés à des situations vulnérables, une nouvelle crise est observée "avec davantage de pauvreté et d'insécurité alimentaire", relève le secrétaire général de la FICR Jagan Chapagain. Les conditions économiques sont problématiques et les prestations de santé publique manquent.

Les besoins "vont durer pendant longtemps", renchérit le nouveau directeur général du CICR Robert Mardini. Notamment en termes de soutien à la santé mentale, d'assistance médicale dans les zones de conflit et d'aide sur les questions économiques. Depuis le début de la crise, le Mouvement a été très actif notamment sur les questions de santé.

Dans le détail, la FICR demande 1,9 milliard de francs pour des efforts sur l'accès à l'eau et aux dispositifs d'hygiène et une assistance économique aux plus vulnérables. Parmi cette enveloppe, 450 millions viendront du siège en soutien aux membres.

De son côté, le CICR aura besoin de 1,2 milliard de francs pour aider les infrastructures médicales et les centres de détention dans leur réponse sanitaire face à la pandémie et éviter une propagation dans ces sites. Plus d'un quart est prévu pour l'assistance immédiate et le reste pour le soutien à plus long terme, précise l'organisation.

