Après plusieurs mois de travaux, le Musée de la nature du Valais à Sion rouvre ses portes au public. La collection s'enrichit de nouveautés, notamment sur l'Anthropocène, soit l'impact des activités humaines sur l'écosystème.

Le musée a pu rouvrir grâce à l'achèvement des travaux de la Grange-à-l'Evêque, une bâtisse du 18e siècle qui abrite son exposition permanente, a indiqué mardi l'Etat du Valais. Le parcours proposé aux visiteurs a été revisité et enrichi. L'exposition plonge le visiteur dans le décor des milieux naturels valaisans, de la Préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine.

Dans la partie dévolue à la géologie, deux pièces nouvelles ont fait leur apparition: un tronc fossile découvert en 2014 sur la commune de Trient, vieux de 300 millions d’années, plus vieux fossile d’arbre connu de Suisse, et un bloc de laves prélevé récemment dans la région de Täsch-Zermatt et datant d’il y a plus de 150 millions d’années.

La dernière partie du parcours aborde les enjeux environnementaux actuels et futurs. Des objets emblématiques de l'activité humaine sur l'environnement ont désormais rejoint la collection. On y trouve notamment un trophée de cerf, mort d’avoir enchevêtré ses bois dans un filet de piste de ski.

Les conservateurs ont encore plusieurs projets en vue: l'accès visiteur va être facilité cet automne pour les visiteurs à mobilité réduite et un jeu numérique, développé par la HEP Valais et le Laboratoire d'Innovation Pédagogique de l’Université de Fribourg, va être introduit pour l’accueil des classes.

