Cinq ans après son sacre à Lille sur la terre des Mousquetaires, la Suisse est pratiquement rayée de la carte de la Coupe Davis. La défaite 3-1concédée en Slovaquie la relègue dans les tréfonds.

Toujours dans le match vendredi soir à Bratslava grâce à la victoire de Sandro Ehrat dans le premier simple de la rencontre, la Suisse n'a pas pesé lourd samedi. Henri Laaksonen et Jérôme Kym ont été battus 6-3 6-3 par la paire formée par Filip Polasek et Igor Zelenay. Henri Laaksonen devait ensuite s'incliner 6-1 6-1 devant Norbert Gombos (ATP 117) pour conclure de bien triste manière cette rencontre.

Après avoir offert une très belle réplique à Daniil Medvedev et à Karen Khachanov en février dernier à Bienne, Henri Laaksonen a complètement failli sur la terre battue indoor de Bratislava. Incapable de trouver ses marques, le no 1 de l'équipe de Suisse a perdu ses trois matches. Lors de des deux simples contre Andrej Martin et Norbert Gombos, son entame fut indigne d'un joueur de son rang, un joueur qui a, cette année, passé le premier tour de trois des quatre tournois du Grand Chelem.

Severin Lüthi avait redistribué ses cartes avant le double avec la titularisation de Jérôme Kym (16 ans) à la place de Marc-Andrea Hüsler. Le capitaine entendait reconduire la paire qui s'était imposée contre la Russie. Seulement la magie n'a pas opéré à nouveau. Jérôme Kym a concédé les trois breaks de la rencontre, guère aidé il est vrai pas un Henri Laaksonen trop vulnérable à la volée.

Cette défaite entraîne une conséquence majeure. La Suisse ne pourra pas jouer en 2020 une nouvelle rencontre qualificative qui aurait pu lui ouvrir les portes de la phase finale à Madrid. Mais une possibilité que la Suisse remporte une deuxième Coupe Davis l'an prochain existe toutefois par le biais d'une wild card délivrée par les organisateurs. Mais cette wild card ne sera accordée que si Roger Federer s'engage à disputer à nouveau la Coupe Davis...

