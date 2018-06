Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 juin 2018 13:45 12. juin 2018 - 13:45

Après les violentes intempéries qui ont touché Lausanne pendant la nuit de lundi à mardi, différents services sont à pied d'oeuvre pour rétablir la situation. Ces intempéries, qui ont particulièrement touché le nord et le sud de la ville, n'ont pas fait de blessés.

Depuis lundi 23h00, de fortes chutes de pluie, du vent ont touché Lausanne, son agglomération, Epalinges et tout le secteur d'Ouchy, a déclaré mardi devant la presse Michel Girod, capitaine de l'Etat-Major opérationnel Diam, le dispositif lausannois coordonnant les secours. "Seule une personne a dû être désincarcérée suite à une chute d'arbre sur sa voiture, mais elle n'a pas été blessée".

Des caves, magasins, restaurants ont été inondés, des torrents d'eau ont dévalé les rues. Sur Lausanne, plus de 120 interventions sur 280 sont achevées, plus d' une centaine sont en cours de réalisation. En ce qui concerne la région, on dénombre 400 interventions, a-t-il précisé.

Ecran géant

Quatre secteurs ont été particulièrement touchés: Vers-chez-les-Blanc et Epalinges au nord ont subi essentiellement des inondations. Au sud, le secteur tour d'Haldimand, quai de Belgique, ainsi qu'Ouchy sont toujours fermés à la circulation, a-t-il précisé.

A Bellerive, les installations pour la Coupe du monde de football ont subi quelques dégâts. L'écran géant a notamment été mis à mal par des vents violents.

Sécurisation

A l'heure actuelle, 233 personnes sont engagées: 33 policiers, 75 sapeurs-pompiers professionnels, 49 personnes de la Protection civile, 80 personnes du Service des parcs et domaines pour évacuer les boues gravats et la sécurisation. L'armée qui faisait un exercice dans la région est venue en appui.

Les orages qui ont frappé la région lausannoise lundi en fin de soirée ont apporté une quantité d'eau record durant un laps de temps de dix minutes. Il est tombé pas moins de 41 mm, selon un relevé effectué dans une station située sur les hauts de la ville.

