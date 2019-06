Dominique Blanc, récemment élu à la présidence de l'ASF, s'est confié à Keystone-ATS en marge du Final Four de la Ligue des Nations.

Elu le 18 mai dernier à la présidence de l'Association Suisse de Football (ASF), Dominique Blanc prendra ses fonctions le 1er juillet. Présent au Portugal pour la phase finale de la Ligue des Nations, le dirigeant vaudois a déjà le pied à l'étrier comme il le révèle lors d'un entretien avec Keystone-ATS.

Dominique Blanc, qu'avez-vous fait depuis votre élection ?

"J'ai multiplié les entretiens, notamment avec l'actuel président de l'ASF Peter Gilliéron. J'ai écouté les gens. J'ai posé des questions. J'ai aussi beaucoup réfléchi. Et je dois préparer la séance du Comité central du 1er juillet qui sera, à mes yeux, un premier rendez-vous très important."

Dans quel sens ?

"J'ai été élu sur un programme très précis. Je ne cherche pas la révolution à l'ASF même si je n'hésiterai pas à arrêter des choix forts pour le bien du football suisse. J'entends la faire évoluer. Ce comité doit permettre d'appliquer les premières mesures de ce programme. Par ailleurs, une décision stratégique très importante sera prise avec la nomination du successeur du délégué aux équipes nationales Claudio Sulser."

Comment cette désignation va-t-elle s'opérer ?

"Il revient à la Swiss Football League (SFL) de proposer un ou deux noms pour ce poste. Mais le choix final est l'apanage du Comité central. Même si la dernière assemblée n'a pas souhaité entériner la proposition d'augmenter le cahier des charges du délégué aux équipes nationales, l'idée est de suivre le rapport de Bernhard Heusler qui préconise un temps plein pour un tel poste. Nous aurons donc un délégué aux équipes nationales qui travaillera à 100 % et qui sera le patron de l'équipe A et des M21. Dans un second temps, il sera amené à chapeauter également les autres sélections."

Revenons à votre programme. Quels seront les axes forts sur lesquels vous entendez apporter votre griffe ?

"La qualité de notre formation est reconnue depuis des années. Nous devons chercher à atteindre une sorte d'excellence dans ce domaine. Les régions abattent un immense travail dans le domaine technique. Il faut, je crois, insister sur le volet social auquel est confronté chaque club. A savoir la gestion des relations avec les parents, la prévention des abus sexuels et des addictions. La société ne cesse de bouger. A nous de doter les clubs des structures nécessaires pour rester à la page."

Comment ?

"Proposer de nouveaux projets. Nous avons eu récemment des échanges fructueux avec l'Association berlinoise et la Fédération norvégienne. Elles ont accompli un travail remarquable sur ce fameux volet social qui est aujourd'hui si important à mes yeux. Pour notre part, je pense que nous n'avons pas encore les outils nécessaires pour répondre à toutes les attentes des clubs."

Grâce à sa présence dans les grands tournois, l'équipe nationale offre à l'ASF une manne financière aussi bienvenue que nécessaire. Vous l'avez côtoyée au Portugal. Quelles impressions en avez-vous retirées ?

"Je veux tout d'abord évoquer l'engouement qu'elle suscite. Les audiences télévisées le démontrent parfaitement. Cette équipe de Suisse est bien l'affaire de tous. Elle appartient à la nation. Quant aux joueurs, ils réalisent pleinement tout ce qu'une sélection peut leur apporter. Ainsi, j'ai lu que la valeur marchande de Noah Okafor avait pratiquement doublé après sa convocation pour le "Final Four" de la Ligue des Nations. C'est pourquoi les joueurs se montrent aujourd'hui extrêmement raisonnables sur la question des primes. Ce n'est plus un sujet à controverse depuis longtemps."

Neuer Inhalt Horizontal Line