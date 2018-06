Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 juin 2018 18:57 18. juin 2018 - 18:57

La Belgique a failli rejoindre les grosses cylindrées connaissant un début de Mondial poussif. Les Diables Rouges ont assuré l'essentiel dans le groupe G avec une victoire 3-0 contre le Panama.

Le contraste était saisissant entre cette équipe panaméenne et celle qui avait été laminée fin mars par la Suisse (6-0) en flirtant avec le ridicule. Etait-ce que les Canaleros avaient tout simplement connu un jour sans à Lucerne? Ou alors la sélection de Hernan Gomez a-t-elle senti ses forces se décupler dans le fastueux décor du Mondial, plus propice au dépassement de soi qu'un match amical? La Suisse avait-elle livré une performance immense pour autant dominer son adversaire ou alors les Belges ont-ils été en dessous de leurs standards lundi à Sotchi?

Un peu de tout cela, probablement. Le Panama, bourré de défauts et de lacunes, néophyte en Coupe du monde, a incontestablement eu ce surcroît d'âme qui naît dans les grands rendez-vous, en particulier ceux avec l'histoire. Les Diables rouges, eux, se sont longtemps montrés incapables de mettre de la vitesse dans leur jeu et ont tardé à marquer, contrairement à la Suisse en mars, qui avait excellé en se rendant la tâche plus facile.

L'ouverture du score à la 47e, fruit d'une initiative personnelle de Mertens pleine d'audace et de maîtrise, a forcé les Panaméens à mettre un premier genou à terre. Le 2-0 de la 69e, oeuvre du trio-star de la Belgique Hazard (à l'origine) - de Bruyne (au centre très astucieux) - Lukaku (tête plongeante dans une position peut-être illicite) a achevé la Marea Roja. Laquelle a encore plié, à la 75e, devant un Lukaku lancé une fois de plus par Hazard.

Les Belges, peu séduisants malgré tout, ont eu le mérite de garder la tête froide et d'attendre le point de rupture physique d'un Panama qui a surjoué dès le coup d'envoi. Mais un Panama qui aurait pu, aussi, égaliser à la 55e si Courtois ne s'était pas bien interposé devant Murillo.

Neuer Inhalt Horizontal Line