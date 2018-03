Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

28 février 2018

Le pape François est attendu à Genève le 21 juin. Il répond notamment à une invitation du Conseil fédéral. Une délégation emmenée par le président de la Confédération Alain Berset le recevra officiellement, a indiqué le vice-chancelier de la Confédération.

Selon La Liberté et Le Temps, qui citent le portail catholique suisse "cath.ch", le pape François doit notamment rendre visite au Conseil oecuménique des Eglises (COE), à Genève. Le COE regroupe quelque 350 Eglises, protestantes, luthériennes, anglicanes, orthodoxes et vieille catholique dans plus de 110 pays.

Le dernier pape à être venu en Suisse est Jean Paul II qui avait fait une visite pastorale en juin 2004 à Berne. près de 70'000 personnes avaient assisté à la messe que le souverain pontife avait conduite à l'Allmend. Jean Paul II s'était aussi rendu à Genève en 1982 pour une visite aux organisations internationales.

