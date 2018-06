Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La venue du pape François à Genève le 21 juin suscite une grande ferveur. La messe que donnera le Saint-Père en fin d'après-midi à Palexpo affiche déjà complet. Les 41'000 places disponibles se sont arrachées.

Les inscriptions émanent de paroisses et d'entités catholiques provenant de la Suisse entière, a indiqué vendredi le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg dans un communiqué. Quelque 77% des fidèles inscrits proviennent de Suisse romande, 12% de Suisse alémanique et moins de 1% de Suisse italienne. Enfin, 11% des inscrits habitent en France.

Le diocèse a dit se réjouir de cet "engouement". Il rappelle aussi que les personnes qui n'ont pas pu obtenir de places pourront néanmoins suivre la messe du souverain pontife à la télévision. Les trois chaînes nationales RTS, SRF et RSI retransmettront en effet l'office.

