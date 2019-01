Le pape s'inquiète des nationalismes qui minent le multilatéralisme

Le pape François s'est inquiété lundi de voir la montée des nationalismes affaiblir le poids des organisations internationales. Il renvoie la montée actuelle des partis populistes et nationalistes à l'histoire de l'entre-deux guerres.

"La réémergence des tendances nationalistes (...) mine la vocation des organisations internationales à être un espace de dialogue et de rencontre pour tous les pays", a souligné le pape dans son discours fleuve annuel. Il s'agissait de ses voeux au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège.

Le souverain pontife constate certes "une certaine incapacité du système multilatéral à offrir des solutions efficaces à diverses situations irrésolues depuis longtemps" et souligne que les organisations internationales sont influencées par des "groupes d'intérêt".

Mais le pape argentin renvoie la montée actuelle des partis populistes et nationalistes à l'histoire de l'entre-deux guerres mondiales. "La réapparition aujourd'hui de telles pulsions affaiblit progressivement le système multilatéral, avec le résultat d'un manque de confiance général, d'une crise de crédibilité de la politique internationale et d'une marginalisation progressive des membres les plus vulnérables de la famille des nations", s'insurge-t-il.

Le pape François, qui avait appelé dimanche les dirigeants européens à faire preuve de "solidarité concrète" à l'égard de 49 migrants bloqués à bord de deux navires d'ONG au large de Malte, a lancé lundi un nouvel appel aux gouvernements pour qu'ils accueillent ceux qui ont dû fuir la pauvreté, la violence ou des catastrophes naturelles.

