L'aventure européenne de Thoune s'arrête déjà. Les Bernois ont été sortis par le Spartak Moscou, après leur défaite 2-1 au match retour du 3e tour préliminaire d'Europa League.

Et pourtant, après le 3-2 encaissé à domicile la semaine passée, les Thounois ont eu la bonne approche. Conquérants et ambitieux, ils ont été très vite récompensés. Après seulement sept minutes, l'exemplaire capitaine Stefan Glarner a ouvert le score, bien décalé par Simone Rapp. Celui-ci aurait pu doubler la mise juste avant la pause ou à la 54e, mais il a à chaque fois buté sur le portier adverse Aleksandr Maksimenko.

Rédhibitoire. Le Spartak s'est réveillé et Guillaume Faivre a offert l'égalisation sur un plateau à Ponce, en relâchant naïvement une frappe d'André Schürrle (52e). Six minutes plus tard, le champion du monde 2014 a pu doubler la mise et éteindre un match qui aura au final duré moins d'une heure. Encore un coup dur pour l'indice UEFA de la Suisse.

