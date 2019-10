Le parlement de la ville de Lucerne a déclaré l'urgence climatique. Les élus ont adopté jeudi une pétition des Jeunes Verts signés par plus d'un millier de personnes.

La pétition exige notamment de supprimer les émissions de CO2 d'ici 2030. Dans un communiqué, les Jeunes Verts saluent la décision du législatif communal lucernois. L'exécutif de la ville a déclaré être favorable à un état d'urgence climatique symbolique.

Le parlement cantonal lucernois a déjà déclaré symboliquement l'urgence climatique le 24 juin. Le Grand Conseil neuchâtelois l'a fait deux jours plus tard en approuvant une motion populaire signée par 1025 personnes, suivi par le Grand Conseil genevois le 18 octobre.

Zoug, Vaud, Bâle-Ville et Zurich

Le parlement cantonal zougois a approuvé en mai un postulat de la gauche et des Verts demandant de déclarer l'urgence climatique. Le gouvernement doit maintenant faire l'état des lieux et soumettre sa réponse au législatif.

L'urgence climatique a déjà été déclarée dans les cantons de Vaud et de Bâle-Ville. Deux postulats urgents visant à prendre la même mesure ont été adoptés en mai par le parlement du canton de Zurich. Ils demandent que les questions climatiques soient traitées en priorité. Le gouvernement a une année pour élaborer un projet.

Parmi les villes qui ont déclaré l'urgence climatique, on trouve notamment Lausanne, Thoune (BE), Delémont, Olten (SO) et Wil (SG).

