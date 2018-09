Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Huit projets ont été récompensés lors de la 4e édition de la Distinction romande d'architecture (DRA) à Genève. Parmi eux, la reconstruction du Parlement vaudois a été honorée en présence samedi soir du conseiller d'Etat Pascal Broulis.

Le chef du Département vaudois des finances et des relations extérieures a rappelé que ce réaménagement, "plébiscité par ses utilisateurs et ses visiteurs", "a bien failli ne jamais voir le jour". "Le défi était de mettre en résonance le bâti existant avec les exigences contemporaines", a aussi dit l'architecte en charge du chantier Marc Collomb.

Organisée tous les quatre ans, la DRA portait cette fois-ci sur la période achevée fin 2017. Remise par les associations professionnelles, les cantons et plusieurs villes, elle met en avant à la fois les responsables de projet et les maîtres d'ouvrage.

Présidé par l'ancienne syndique de Lausanne Yvette Jaggi, le jury a examiné 313 candidatures. Parmi les 26 nominés, douze ont reçu une mention et huit ont été couronnés.

Outre le Parlement, la salle communale de Le Vaud constitue le second projet vaudois parmi les lauréats. Deux écoles, une en Valais et une dans le canton de Fribourg, mais aussi l'ensemble villageois de Cressier (FR) et la Maison Farel à Bienne (BE) ont également été récompensés. Pour le Canton de Genève, une coopérative et la revitalisation de l'Aire ont été honorées.

