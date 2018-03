Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

2 septembre 2012

Hal David, parolier détenteur d'un Oscar et d'un Grammy Award, est mort des suites de complications après un accident vasculaire samedi à Los Angeles. Il avait 91 ans. Il avait notamment produit des dizaines de tubes avec le compositeur Burt Bacharach.

La longue série de tubes de MM. Bacharach et David écrits au cours de leur collaboration, des années 1950 jusqu'aux années 1970, comprenait "Raindrops Keep Fallin' on My Head", "What The World Needs Now Is Love" et "What's New Pussycat?", entre autres.

Le premier succès, écrit pour le film "Butch Cassidy et le Kid", a été récompensé d'un Oscar pour la meilleure musique en 1969.

