Le parvis de Notre-Dame de Paris a rouvert ce dimanche. Un très beau symbole, selon le ministre de la culture, pour ce monument fermé au public depuis l'incendie de la cathédrale il y a plus d'un an.

En raison de l'incendie du 15 avril 2019, le parvis et la rue du Parvis "ont subi une pollution au plomb qui a entraîné une fermeture immédiate du site", ont rappelé les autorités publiques et épiscopales dans un communiqué. A la suite d'un "avis favorable" vendredi de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France, le préfet de police de Paris a autorisé la réouverture des deux lieux, ont-ils ajouté, précisant que des prélèvements et un nettoyage régulier seront effectués.

Ouvrir le jour de la Pentecôte, c'est "un signe extraordinaire", "une libération", a réagi l'archevêque de la capitale, Mgr Michel Aupetit, devant la presse. C'est un "très beau symbole", une "première étape pour retrouver Notre-Dame", a déclaré, présent à ses côtés, le ministre de la Culture Franck Riester, tandis que le parvis commençait doucement à se remplir.

C'est "une forme presque de renaissance", a quant à elle estimé la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a aussi fait le déplacement pour l'occasion, tout comme le général Jean-Louis Georgelin, à la tête de l'Etablissement public de Notre-Dame chargé de la rénovation. Tous portaient des masques de protection contre le nouveau coronavirus.

Des Parisiens sont venus spécialement. "Notre-Dame, c'est notre emblème, plus que la Tour Eiffel. On voulait voir ce qui avait changé... On trouve qu'elle a rétréci", a dit l'une d'eux à l'AFP. "On voit Notre-Dame de loin depuis des mois, ça fait bizarre de revenir sur le parvis", relève un autre.

Le chantier titanesque destiné à sécuriser Notre-Dame incendiée, suspendu à la mi-mars pour cause de Covid-19, doit reprendre très progressivement, avec l'ambition de redonner vie à la cathédrale d'ici à 2024.

