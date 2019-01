Le PDC Vaud lance Axel Marion dans la course au Conseil d'Etat

Axel Marion se lance dans la course à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois du 17 mars prochain.

Le PDC Vaud lance la candidature du député Axel Marion à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. Il estime que le centre pourra amener des solutions pragmatiques et innovantes au sein du gouvernement cantonal.

Axel Marion, 40 ans, a quinze ans d'engagement politique à son actif, dont plus de six ans au Grand Conseil vaudois. Fort d'une riche expérience professionnelle et associative, le Lausannois dispose des atouts nécessaires pour convaincre une majorité des électeurs vaudois, souligne le parti.

Lancée début octobre, une procédure interne a abouti au soutien unanime, en décembre, des instances du parti à cette candidature, a déclaré mardi devant la presse à Lausanne Isabelle Tasset Vacheyrout, co-présidente du PDC Vaud.

