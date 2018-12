Le peuple devrait voter sur le projet fiscal

Le projet fiscal, alliant fiscalité des entreprises et financement de l'AVS, devrait passer devant le peuple. Deux comités ont récolté, selon leurs propres estimations, les 50'000 signatures nécessaires à la tenue d'un référendum.

C'est le comité "Non au marchandage" qui l'a annoncé samedi sur Twitter. Réunissant les Verts, la Jeunesse socialiste, certains syndicats et l'extrême gauche, le principal comité a récolté la plus grande partie des signatures, a expliqué l'un de ses membres Daniel Graf à Keystone-ATS, confirmant l'information.

Dans sa ligne de mire, un dumping fiscal au détriment de la classe moyenne et qui provoque des pertes fiscales dans les cantons. L'alliance de gauche craint aussi qu'une augmentation de l'âge de la retraite des femmes soit toujours d'actualité.

Le deuxième comité, qui récolte des signatures pour le référendum, rassemble des partisans de l'UDC, ainsi que des Jeunes UDC et PLR. Ils estiment de leur côté que l'AVS et la fiscalité des entreprises n'ont rien à voir entre eux. Et de souligner que le peuple, qui peut vouloir rejeter un volet et accepter l'autre, ne peut pas exprimer clairement sa volonté.

Les comités entendent continuer à récolter des paraphes jusqu'au délai imparti, soit le 17 janvier. Une votation aurait probablement lieu le 19 mai.

