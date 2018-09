Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 septembre 2018 21:19 17. septembre 2018 - 21:19

La tempête Florence a atteint lundi l'ouest de la Caroline du Nord. Elle continue d'y déverser des trombes d'eau qui sont venues aggraver des inondations et des destructions responsables de la mort de 23 personnes.

La gigantesque dépression, qui avance lentement, se dirige désormais vers la Virginie et la Nouvelle Angleterre, mais "le pire est encore à venir" pour les Caroline, a averti Zach Taylor, météorologue au National Weather Service (NWS).

Plus de 90 cm de précipitations se sont abattues sur la Caroline du Nord depuis jeudi. Wilmington, ville de 11'000 habitants sur le littoral atlantique, était inaccessible lundi en raison de la montée de eaux de la Cape Fear River.

Fayetteville, ville de 200'000 habitants traversée par la même rivière, se préparait à d'importantes crues dans la journée avec un pic attendu mardi. "Les sols détrempés ne peuvent plus absorber la pluie et toute cette eau doit malheureusement aller quelque part", a expliqué Zach Taylor, ajoutant que le niveau de l'eau pourrait rester élevé au-delà de mardi.

Inondations brutales, glissements de terrain et "crues prolongées" vont continuer à menacer la région dans les jours qui viennent, prévient le NWS.

Vingt-trois décès survenus dans les deux Caroline ont été imputés à la tempête, dont un bébé d'un an qui a été emporté avec sa mère alors que cette dernière tentait de s'échapper de sa voiture prise par les eaux.

Florence, qui est passée en quatre jours du statut d'ouragan de troisième catégorie à celui de tempête, puis de dépression tropicale, devrait continuer à faiblir lundi avant de se renforcer à nouveau mardi et mercredi, annonce le Centre national des ouragans (NHC).

"Jamais aussi dangereuse"

Les autorités de Caroline du Nord a indiqué que 1200 axes routiers sont fermés, dont l'autoroute inter-Etat, I95, une artère essentielle à la circulation le long de la Côte Est.

D'importantes précipitations sont encore prévues dans l'est de la Caroline du Sud et en Caroline du Nord, où il est tombé jusqu'à un mètre d'eau depuis jeudi. "La tempête n'a jamais été aussi dangereuse que maintenant", a souligné Roy Cooper, gouverneur de la Caroline du Nord, lors d'une conférence de presse.

Plus de 900 personnes ont dû être secourues dans cet Etat et 15'000 ont trouvé refuge dans des abris, a-t-il poursuivi. Beaucoup de ces sauvetages ont eu lieu à Wilmington.

Les équipes de secours ont slalomé entre les arbres abattus et des lignes électriques coupées pour atteindre les habitants pris au piège, a déclaré le maire Bill Saffo à la radio WHQR. À Leland, ville située au nord du port de Wilmington, l'eau est montée à trois mètres. Le département du shérif et des bénévoles - certains sont venus du Texas - ont procédé au sauvetage des habitants bloqués et de leurs animaux de compagnie par bateau.

Des stations-service ont été abandonnées et les arbres déracinés ont rendu de nombreuses routes impraticables. On entend le grondement des générateurs dans toute la ville, un bruit qui ne devrait pas faiblir de sitôt.

Près de 510'000 foyers et entreprises restent sans électricité dans les deux Caroline et les États voisins. Ils étaient près d'un million au plus fort de la tempête.

