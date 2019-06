Le planétarium du Musée des transports, à Lucerne, fête son 50e anniversaire. Il a été inauguré le 1er juillet 1969, soit 19 jours avant que le premier homme pose un pied sur la Lune.

Le planétarium a été inauguré par le directeur et fondateur du musée Alfred Waldis et John Glenn (1921-2016), le premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre en février 1962. L'astronaute était intervenu en direct par liaison satellite depuis New York, rappelle mardi le Musée des transports.

Quelques jours plus tard, Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune. Depuis son ouverture, le planétarium a accueilli 8,3 millions de visiteurs et des milliers de classes d'école. En 2013, le projecteur électro-mécanique a été remplacé par une coupole digitale qui permet aux spectateurs de voyager dans tous les lieux connus de l'univers.

Neuer Inhalt Horizontal Line