Ce contenu a été publié le 14 mars 2011 17:17 14. mars 2011 - 17:17

Un enfant de trois ans a été soigné pour alcoolisme dans un hôpital britannique, indiquent des statistiques du système de santé public. Entre 2008 et 2010, douze autres jeunes de moins de treize ans ont été hospitalisés pour la même trouble.

Durant la même période, 70 adolescents de treize à seize ans ont dû recevoir des soins pour consommation excessive d'alcool tandis que 106 jeunes du même âge ont reçu un traitement pour alcoolisme, a précisé le National Health Service.

Selon une enquête européenne réalisée en octobre 2009, les Britanniques sont les plus grands consommateurs d'alcool de l'UE. Le sondage avait révélé que 43% disent consommer une à deux boissons alcoolisées par jour, 24% confessaient trois à quatre boissons, 12% entre cinq et six, 6% entre sept et neuf, et 6% admettaient en boire dix ou plus.

Il y a, selon cette enquête de l'UE, abus d'alcool avec cinq verres au moins lors d'une seule sortie, ce qui est le cas en fin de soirée pour près d'un quart des Britanniques (24%).

