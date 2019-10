Le plus long vol sans escale de l'histoire a atterri dimanche matin à Sydney après plus de 19 heures dans les airs depuis son départ de New York. La compagnie australienne Qantas envisage de traduire prochainement sa prouesse en succès commercial.

Le vol expérimental QF7879 a mis exactement 19 heures et 16 minutes pour parcourir les 16'000 kilomètres du trajet. Il s'agissait du premier de trois vols au très long cours prévus par la compagnie australienne cette année. Elle va notamment tester un vol direct entre Londres et Sydney.

A l'arrivée, le directeur de Qantas, Alan Joyce, s'est réjoui d'un "moment vraiment historique", à la fois pour sa compagnie et pour le monde l'aviation dans son ensemble. "J'ai l'impression d'avoir effectué un vol beaucoup plus court que" 19 heures, a-t-il lancé.

Le Boeing 787-9, parti vendredi soir de l'aéroport JF Kennedy de New York, transportait seulement 49 personnes, essentiellement des employés de Qantas. Le poids en cabine était ainsi réduit, ce qui a permis d'embarquer une quantité suffisante de carburant pour les 16'000 kilomètres du trajet.

Chercheurs à bord

Selon le site spécialisé flightradar24.com, l'appareil pesait ainsi 233 tonnes au décollage, dont 101 tonnes de kérosène. Quatre pilotes se sont relayés aux commandes durant le vol.

Des chercheurs de deux universités australiennes étaient à bord pour observer la façon dont les passagers ont dormi et se sont alimentés. Ils ont aussi surveillé leur niveau de mélatonine, "l'hormone du sommeil".

Le plus long trajet aérien commercial au monde est actuellement une liaison entre New York et Singapour lancée en 2018 par Singapour Airlines, qui dure 18 heures et 30 minutes, selon le site de la compagnie.

