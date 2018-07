Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 juillet 2018 14:19 03. juillet 2018 - 14:19

Le plus vieil habitant de Suisse était né en Perse en 1902 (photo symbolique).

Probable doyen de Suisse, Djafar Behbahanian est décédé à l'âge de 115 ans à Bâle. Selon un avis mortuaire, le défunt a rendu son dernier souffle samedi dernier. Originaire de Perse, l'actuel Iran, il était né le 14 décembre 1902.

Après des études à Beyrouth, il a oeuvré dans son pays en tant qu'administrateur des propriétés royales et a été vice-ministre de la Cour du Shah, écrit la Basellandschaftliche Zeitung mardi. Il s'est réfugié en Suisse en 1978 suite à la révolution islamique et s'est installé à Bâle dans une maison du quartier de Paulus, proche de la gare et du zoo.

Neuer Inhalt Horizontal Line