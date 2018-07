Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

8 juillet 2018

L'orgue de la basilique de Valère, le plus ancien encore jouable au monde, sera la vedette de l'été à Sion à l'occasion du festival de l'orgue ancien qui en est à sa 49e édition. Six concerts sont au programme dès le 14 juillet, tous les samedis à 16h00 (archives).

Quand arrive l'été, l'orgue de Valère joue les vedettes à Sion. C'est que chaque année depuis bientôt un demi-siècle, un festival lui est consacré.

La 49e édition du festival propose six concerts entre le 14 juillet et le 18 août, tous les samedis à 16h00 à la basilique de Valère. Les organistes qui se produiront viennent de France, d'Espagne, d'Argentine, des Etats-Unis et de Suisse.

La plus ancienne des oeuvres interprétées le sera dès le concert d'ouverture. Elle date de la fin du 12e siècle et est contemporaine de la construction de la basilique. Mais l'orgue n'existait pas encore à cette époque.

L'instrument a été construit en 1435. Les 180 tuyaux de cette époque existent toujours et c'est ce qui fait l'originalité de l'instrument, véritable mémoire sonore. Le son produit actuellement par l'instrument est le même que celui qu'entendaient les fidèles du Moyen-Age.

Patienter pour jouer

Jouer sur cet instrument n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas simple à apprivoiser. Les touches sont courtes et il est donc impossible d'utiliser les pouces. Mais la plus grande difficulté d'approcher réside plutôt dans l'intérêt qu'il suscite.

Les organistes se bousculent littéralement au portillon. Les organisateurs avouent être débordés par les demandes, et ce depuis des années. Impossible de satisfaire la demande avec six ou sept concerts annuels.

Si l'instrument est un défi pour les organistes, la programmation est un casse-tête. La configuration du clavier, les sons aigus et un peu agressifs de l'instrument rendent difficile la sélection des morceaux.

Ouvrir le répertoire

S'il se limitait à un répertoire d'époque, le programme aurait peu de chances de remplir la basilique. Les organisateurs explorent ainsi de nouvelles voies. L'improvisation en est une, le mariage avec d'autres styles musicaux ou d'autres instruments en est une autre.

Cette année, trois concerts associent l'orgue à d'autres instruments comme la vihuela, instrument proche de la guitare et cousin du luth, la guitare baroque, le violon et la flûte de Pan. Et lors des trois autres concerts, le public pourra voir le jeu de l'organiste grâce à une image projetée sur le mur sous la tribune de l'orgue.

La nouveauté devrait séduire le public qui ne voit guère que le dos du musicien lors des concerts. Lui-même est très à l'étroit dans le nid d'hirondelle qui accueille l'orgue à plusieurs mètres de hauteur contre une paroi de la basilique.

