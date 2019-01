Le portier de 28 ans veut se concentrer sur le Borussia Dortmund

Roman Bürki a décidé de se retirer temporairement de l'équipe nationale. Le gardien de 28 ans veut se concentrer pleinement sur son club du Borussia Dortmund pour l'année à venir.

Le Bernois compte faire l'impasse "au moins pour cette année" sur l'équipe de Suisse. Il devrait donc manquer les rencontres de qualification à l'Euro 2020 ainsi que le Final Four de la Ligue des Nations, qui se disputer en juin au Portugal.

"Pas contre l'équipe nationale"

La décision de Bürki a été communiquée à travers un message posté sur le site officiel du club de la Ruhr, ainsi que dans un post publié sur son compte Instagram personnel. "Cela a toujours été une affaire de coeur et un honneur que de représenter mon pays", a dit le portier de 28 ans.

"Ce n'est pas une décision contre l'équipe nationale, mais plutôt la volonté de me concentrer plus sur mon club et sur ma santé. Il est aussi important pour moi de donner aux jeunes gardiens l'opportunité d'acquérir de l'expérience et de pouvoir se montrer à l'entraînement devant le sélectionneur Vladimir Petkovic ainsi que l'entraîneur des gardiens Patrick Foletti."

"Soyez-surs que ce n'est pas une décision facile et que j'y ai réfléchi depuis longtemps", affirme le gardien, qui a communiqué son choix depuis plusieurs semaines au staff de l'équipe de Suisse. Il a par ailleurs fait savoir qu'il n'hésiterait pas à accepter une sélection en cas de besoin. Néanmoins, avec Yvon Mvogo (excellent lors de la victoire 2-1 en Islande en octobre) et Gregor Kobel (qui vient d'être prêté par Hoffenheim à Augsbourg), Petkovic dispose d'éléments de choix pour accompagner Sommer.

Meilleur gardien de Bundesliga

Présent en équipe de Suisse depuis 2014, Roman Bürki ne compte que neuf sélections. D'abord numéro 3, il est devenu la doublure de Yann Sommer dans la hiérarchie des gardiens suite au retrait de Diego Benaglio après la Coupe du monde au Brésil. Il n'a cependant jamais eu vraiment sa chance de faire jouer la concurrence, tant aux yeux d'Ottmar Hitzfeld qu'à ceux de Petkovic.

Au Borussia Dortmund, Bürki connaît actuellement une période faste. Sous les ordres de Lucien Favre, le BvB est actuellement leader de Bundesliga et est toujours engagé en Ligue des Champions, où il disputera les 8es de finale contre Tottenham en février. De plus, le magazine spécialisé allemand "Kicker" l'a placé en tête de son classement des gardiens du championnat allemand, après les matchs aller.

Neuer Inhalt Horizontal Line