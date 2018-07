Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le président érythréen Isaias Afwerki est arrivé samedi pour une visite historique de trois jours en Ethiopie. Les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique ont entamé il y a une semaine une normalisation de leur relation, après vingt ans d'état de guerre.

M. Afwerki a été accueilli avec les honneurs à l'aéroport d'Addis-Abeba par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a annoncé la radio-télévision éthiopienne. Sa visite fait suite à celle d'Abiy Ahmed en Erythrée le week-end dernier, qui a permis de mettre fin à l'état de belligérance entre les deux pays.

Des milliers de personnes se sont massées le long de la principale avenue d'Addis-Abeba pour assister à leur passage. Ces badauds portaient des T-shirts à l'effigie des deux hommes d'Etat, ont constaté des journalistes.

Des drapeaux érythréens et éthiopiens flottaient aux réverbères de l'avenue, et certaines personnes agitaient de grands drapeaux érythréens. Selon la radio-télévision Fana, proche du pouvoir éthiopien, M. Issaias doit assister à la réouverture de l'ambassade d'Erythrée à Addis Abeba et visitera un parc industriel.

Virage avec le nouveau premier ministre

Ce déplacement inédit survient cinq jours seulement après que M. Abiy eut quitté l'Erythrée au terme d'une visite à Asmara. Cette première rencontre a concrétisé une initiative de paix du nouveau chef du gouvernement d'Addis Abeba.

L'Éthiopie et l'Érythrée se sont livré de 1998 à 2000 à une guerre, avec chars d'assaut et tranchées, qui a fait quelque 80'000 morts, notamment en raison d'un désaccord sur leur frontière commune. Le refus éthiopien d'appliquer une décision en 2002 d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière a entretenu une longue animosité entre les deux pays.

Mais le mois dernier, M. Abiy a annoncé la volonté de l'Éthiopie d'appliquer un accord de paix signé en 2000 à Alger avec l'Érythrée et les conclusions, deux ans plus tard, de la commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière.

Annonçant vendredi la visite du président Afwerki à Addis Abeba, le ministre érythréen de l'Information Yemane Gebremeskel avait déclaré qu'elle "visait à cimenter/renforcer la démarche de paix et de coopération entreprise par les deux leaders".

Voies de communication rétablies

Lundi, les deux hommes avaient mis fin à deux décennies d'état de guerre en signant une "déclaration conjointe de paix et de coopération", à l'occasion de la visite à Asmara du chef du gouvernement éthiopien. Les communications par téléphone ont été rétablies dès dimanche et les liaisons aériennes doivent reprendre mercredi.

Autrefois façade maritime de l'Éthiopie avec les ports de Massawa et d'Assab, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 au terme de trois décennies de guerre.

