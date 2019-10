En Bolivie, le président sortant Evo Morales s'est imposé au premier tour, selon des résultats officiels. Mais cette issue risque d'être contestée alors que la tension dans le pays, qui attendait la fin du dépouillement, allait croissant.

Selon la page web du Tribunal supérieur électoral (TSE), le chef de l'Etat socialiste totalisait 47,06% des voix, contre 36,52% à son principal adversaire, le centriste Carlos Mesa, soit un écart supérieur aux 10 points de pourcentage nécessaires pour s'imposer dès le premier tour. Les résultats partiels de l'autorité électorale portant sur 99,81% des bulletins dépouillés.

Evo Morales avait déjà revendiqué la victoire dans la journée. Il avait néanmoins laissé la porte ouverte à un éventuel second tour si les résultats définitifs allaient dans ce sens.

Appel au second tour

Peu avant cette annonce, l'Union européenne avait appelé à la tenue d'un second tour de la présidentielle en Bolivie. Et ce "pour rétablir la confiance".

"L'Union européenne partage pleinement l'évaluation de l'OEA (Organisation des Etats américains) selon laquelle les autorités boliviennes devraient mettre un terme au processus de dépouillement en cours et la meilleure option serait la tenue d'un second tour pour rétablir la confiance et s'assurer du respect du choix démocratique du peuple bolivien", a écrit Maja Kocijancic, une porte-parole de Federica Mogherini, dans un communiqué distribué à La Paz.

